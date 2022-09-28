Сборная в Лиге наций

Украина не смогла подняться в элиту Лиги наций. Национальная сборная расписала ничью с Шотландией в решающем матче, упустив много моментов. Поэтому сборная Украины будет в третьей корзине во время жеребьевки отбора Евро-2024. Александр Петраков нервно отреагировал, плюнув на пресс-конференции после матча.

Успех молодежки

Украина U-21 впервые за 12 лет вышла на Евро. Молодежка взяла реванш у Словакии – хет-трик Сикана устроил разгром. Определились все участники турнира, на котором сыграет команда Руслана Ротаня. Главный тренер посвятил победу ВСУ.

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Испания вырвала драматичную победу у Португалии и вышла в плей-офф Лиги наций, а Швейцария выбросила Чехию из элиты. Холанд проиграл ключевой матч Сербии, а Шешко повторил Ван Бастена.