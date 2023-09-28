Динамо проиграло Оболони и вылетело из Кубка Украины / Динамо Киев

Украина

В среду, 27 сентября, состоялось несколько матчей 1/8 финала Кубка Украины. Минай вылетел от перволиговой Виктории, Черноморец обыграл Кривбасс, а Полесье в серии пенальти одолело СК Днепр-1, потеряв лидера из-за ужасной травмы. Но главная сенсация дня произошла в Киеве. Оболонь выбила Динамо из Кубка Украины вторым составом – Луческу просчитался, безумные эмоции Ярмоленко и вопросы к судье.

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