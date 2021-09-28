Лига чемпионов

Динамо отправилось в Мюнхен, где в среду сыграет матч второго тура ЛЧ против Баварии. Поединок пропустит Виталий Буяльский, который даже не полетел с командой из-за проблем со здоровьем.

А вот Шахтер свой матч против Интера сыграет уже во вторник. Миланский клуб уже прибыл в Киев, а Роберто Де Дзерби и Симоне Индзаги пообщались с прессой. "Горнякам" не помогут сразу 5 игроков, среди которых – Евгений Коноплянка. Вингер до сих пор залечивает повреждение и тренируется индивидуально.

Украина

Мирча Луческу согласился продлить контракт с Динамо. Об этом рассказал президент клуба Игорь Суркис. По его словам, новое соглашение рассчитано до лета 2024 года.

Капитаны Динамо и Шахтера едва не подрались во время матча за Суперкубок – журналист рассказал о конфликте.

Ингулец вырвал ничью у Черноморца благодаря пенальти в последнем матче 9-го тура УПЛ.

Артем Милевский анонсировал прощальный матч. Поединок запланирован на следующий год.

Черниговская Десна начала возвращать долги футболистам, которые несколько месяцев не получали заработную плату.

Мир

Руслан Малиновский оживил интерес Интера к своим услугам. "Он лучший в Серии А, такого не видели годами". Италия без ума от украинца, который просится в АПЛ.

Роман Зозуля заработал пенальти и помог своей команде одержать долгожданную победу в чемпионате Испании.

Стала известна причина конфликта Неймара и Килиана Мбаппе – французские СМИ выяснили ситуацию в лагере ПСЖ.

Магический Малиновский дал мастер-класс Шахтеру, Бавария заставляет Динамо дрожать, Арсенал и Барса отжили – обзор уикенда от "Футбол 24".