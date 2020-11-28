Украина

Сборная Украины потеряла одну позицию в рейтинге ФИФА. Андрей Павелко рассказал о подготовке УАФ к суду в Лозанне относительно технического поражения от Швейцарии. Андрей Шевченко настаивает на проведении скандального матча.

Стартовал 11 тур отечественной Премьер-лиги. Мариуполь на выезде уверенно одолел Львов и прервал 4-матчевую безвыигрышную серию. Сегодня состоятся еще три поединка. Динамо принимает Ворсклу, а Шахтер, рассчитывая на Тайсона, едет в гости к СК Днепр-1. Анонсы вскоре появятся на сайте.

Николай Матвиенко подтвердил переговоры с Наполи – украинец имел еще одно предложение. Георгий Цитаишвили провел матч за дубль Динамо – хавбек феерическим выступлением напомнил о себе Луческу.

Еврокубки

Украина приблизилась к Шотландии в таблице коэффициентов УЕФА – Заря исправила провалы Динамо и Шахтера. Лишь Скрипник постоял за честь Украины – Заря получила сенсационные шансы в Лиге Европы: секрет прост, а роты закрывать рано. InStat определил лучшего и худшего среди луганчан.

Бруну Фернандеш стал автором лучшего гола недели в Лиге чемпионов, а лидер Аякса назван игроком недели в турнире. Дуэты из Тоттенхэма и Байера, игнор Зари – символическая сборная тура Лиги Европы.

Европа

Уик-энд начался с феерии в Германии. Вольфсбург в сумасшедшем матче перестрелял Вердер и остался непобедимым в Бундеслиге. Английский тур стартовал с того, что Ньюкасл вырвал победу над Кристал Пэлас благодаря двум голам в минуту.

Выходные также подарят много интересных матчей. Лэмпард будет сбрасывать с вершины Моуринью, тяжелые выезды Интера и МЮ, дерби для Наполи после смерти Марадоны – мы выделили все самое интересное.

Реал потерял одного из лидеров на матч с Шахтером, а Бензема до сих пор не возобновил тренировки в общей группе. Криштиану Роналду перед Динамо пропустит поединок Серии А.