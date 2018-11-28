Главные новости футбола 27 ноября: Шахтер победой над Хоффенхаймом сохранил шансы на плей-офф ЛЧ, 8 команд уже там

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 27 ноября.

Хоффенхайм – Шахтер

Шахтер дожал Хоффенхайм в сумасшедшем матче Лиги чемпионов. Герои встречи – Тайсон и Исмаили. Именно они стали авторами трех голов в ворота немецкой команды. Капитан "горняков" получил наивысшую оценку за отчетный поединок.

Паулу Фонсека еще перед матчем в интервью популярному изданию рассказал, что не будет изменять своему стилю и надеется на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Дончане сохранили прекрасные шансы на 1/8 финала. Сегодня ждите разнообразные материалы об этой феерической встрече.

В параллельном матче группы Лион выдал прекрасные 90 минут против Манчестер Сити, но выжал лишь ничью, которая пошла на пользу Шахтеру. Александр Зинченко появился в стартовом составе "горожан" и помог им выйти из группы. К тому же, Хосеп Гвардиола точно зимой не продаст украинца.

Лига чемпионов

Кроме Сити и Барселоны, еще 6 команд гарантировали себе место в плей-офф Лиги чемпионов. Ювентус и Манчестер Юнайтед минимально обыграли соперников в группе H и обеспечили себе 2 первых места.

В квартете G Реал победил Рому, но поражение ЦСКА от Виктории Пльзень заочно и досрочно вручило двум столичным коллективам из Испании и Италии путевки в плей-офф.

Группа Е подарила феерический разгром Бенфики от Баварии в, возможно, последнем матче Нико Ковача во главе мюнхенцев. Аякс без проблем одолел АЕК и составил немцам компанию в 1/8 финала. Один из голов греческий клуб пропустил не без вины Дмитрия Чигринского.

Последствия военного положения

УЕФА перенес матч Ворскла – Арсенал из Полтавы в Киев из-за введения военного положения в Украине, хотя уверял, что не будет этого делать. Английская пресса даже успела отреагировать на "ужасную" поездку для "канониров". Динамо отправилось на матч Лиги Европы против Астаны – 4 игрока вне списка.

ФФУ прокомментировала введение в Украине военного положения, а впоследствии перенесла церемонию награждения "Футбольные звезды Украины" по той же причине. "Россия – наш враг, богат агрессивными идиотами". Маркевич и Ко высказались об атаке в Азовском море и военном положении.