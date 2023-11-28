Украина

В понедельник сыграли один матч 15-го тура УПЛ. Днепр-1 разгромил Черноморец, вернув лидерство – "моряки" в меньшинстве проиграли в третий раз подряд.

Знаменитый европейский тренер в Динамо – Суркис прокомментировал слухи о назначении.

УАФ официально начала процедуру созыва конгресса для снятия Павелко – известна потенциальная дата избрания нового президента.

Еврокубки

Во вторник, 28 ноября, Шахтер сыграет очередной поединок Лиги чемпионов. Шахтер – Антверпен: прогноз на матч 5 тура.

Исторический момент для Украины, Зинченко на пути к плей-офф, Шахтер ждет помощи Барселоны: фишки 5 тура ЛЧ.

Украинская бригада арбитров официально получила историческое назначение на матч Лиги чемпионов.

Другие главные события

Виктор Цыганков забил за Жирону. Третий гол украинца в сезоне не спас команду от потери очков и лидерства в чемпионате. А вот у Артема Довбика дела хуже. Форвард сборной Украины получил травму и рискует больше не сыграть в этом году.

"Левая нога, наводящая ужас". Италия снова в восторге от магии Малиновского, его шедевр оправдал цены на билеты.

Андрей Лунин вызвал конфликт в Реале – Анчелотти полярного мнения об украинце с боссами Мадрида.

Мудрик спалился, конфликт в Челси, новая украинская звезда в АПЛ – Забарного продают, а чемпионскому Зинченко угрожают.

Роналду после назначения пенальти признался арбитру, что фола не было – видео благородства Криштиану в Азиатской ЛЧ