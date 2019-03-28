Главные новости футбола 27 марта: УЕФА открыл дело против Украины из-за Мораеса, Бавария подписала игрока за 80 млн

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 27 марта.

"Дело Мораеса": УЕФА открыл производство против Украины

УЕФА отреагировал на жалобу Федераций Люксембурга и Португалии, которые требуют засчитать сборной Украины технические поражения из-за участия в матчах отбора на Евро-2020 Жуниора Мораеса. Руководящий орган европейского футбола уже открыл производство и рассмотрит дело в одном из ближайших заседаний.

Если натурализацию Мораеса признают такой, которая была осуществлена ​​с нарушением, Украине угрожают 2 технические поражения. Сам нападающий считает, что все было законно, а ФФУ проверила все данные перед его вызовом в сборную.

Интересно, что в составе сборной Люксембурга может быть аналогичный прецедент. По мнению СМИ, автор решающего автогола в матче с Украиной Жерсон Родригес также натурализован с нарушением.

Украина

Василий Сачко официально покинул Ворсклу, которую возглавлял с 2013 года. Клуб и тренер решили прекратить сотрудничество после непопадания полтавчан в первую шестерку УПЛ. Под руководством Сачко команда трижды играла в еврокубках и становилась бронзовым призером УПЛ 2017/18.

Полтавский клуб уже определился с кандидатурами на пост следующего главного тренера.

Сантос размышляет над возвращением Витора Буэно. Аренда хавбека в составе Динамо рассчитана до лета 2020 года, но бразильский клуб хочет вернуть игрока, который не имеет игровой практики в команде Александра Хацкевича.

Шахтер разгромил Олимпик в контрольном матче. Все голы в активе бразильских футболистов.

Другие главные события

Бавария официально подписала Лукаса Эрнандеса. 22-летний защитник Атлетико обошелся мюнхенцам в 80 млн евро. Это рекордный трансфер защитника в истории футбола, по данным Transfermarkt.

Лионель Месси вернулся в общую группу Барселоны. Аргентинец залечил травму и готов к дерби против Эспаньола.

Телеканалы "Футбол 1/2" будут транслировать чемпионат Бельгии. По информации СМИ, первые поединки будут показаны уже на следующих выходных.