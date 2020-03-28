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Главные новости футбола 27 марта: Ливерпуль может потерять титул, Зинченко порвал звезд, новые претенденты на Зубкова

07:00 223 Читати українською
Главные новости футбола 27 марта: Ливерпуль может потерять титул, Зинченко порвал звезд, новые претенденты на Зубкова
Главные новости футбола 27 марта

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 27 марта.

Украина

Виктор Скрипник ответил на слухи о переговорах с Динамо. Алексей Михайличенко, по информации авторитетного журналиста, имеет три договоренности с Игорем Суркисом и все выполняет, поэтому киевский клуб ему доверяет.

УЕФА определился со сроками возобновления футбольного сезона в Европе – Шахтер ускоряет старт УПЛ. Виктор Коваленко прокомментировал возможный трансфер в Рому. Сергей Рафаилов раскрыл детали ухода из Зари.

Милевский и Вернидуб возвращаются на наши экраны – в Украине будут транслировать чемпионат Беларуси.

Европа

Ливерпуль рискует остаться без первого за 30 лет чемпионства – клубы АПЛ склоняются к драматическому решению. Мерсисайдцы еще и могут стать эпицентром войны брендов.

Италия же обязательно получит чемпиона – не помешает даже незавершенный сезон. "Историческая резня": ультрас Аталанты требуют у Малиновского и Ко сняться с чемпионата Италии.

Испания готовит сверхжесткие рамки проведения следующего сезона – возможен английский сценарий. Барселона может стать первым большим клубом, обанкротившимся на карантине.

Холанд – в Реал, Бензема – в Боруссию: 10 впечатляющих обменов, которые могут подорвать трансферный рынок. ПСЖ был суперклубом задолго до эры шейхов – фанаты саботируют Неймара и Мбаппе и назвали легендой скромного ремесленника.

Наши за границей

Андрей Лунин с неожиданными проблемами в Реале и еще 6 решений Зидана – безжалостный вердикт фанатов Мадрида. Александр Зубков получил предложения еще от двух иностранных клубов – известные финансовые детали.

Александр Зинченко пристыдил Менди и побил Куртуа в виртуальном футболе – триумфальный вечер украинца. А вот Андрей Шевченко попал в унизительный рейтинг АПЛ.

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