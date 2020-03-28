Главные новости футбола 27 марта: Ливерпуль может потерять титул, Зинченко порвал звезд, новые претенденты на Зубкова

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 27 марта.

Украина

Виктор Скрипник ответил на слухи о переговорах с Динамо. Алексей Михайличенко, по информации авторитетного журналиста, имеет три договоренности с Игорем Суркисом и все выполняет, поэтому киевский клуб ему доверяет.

УЕФА определился со сроками возобновления футбольного сезона в Европе – Шахтер ускоряет старт УПЛ. Виктор Коваленко прокомментировал возможный трансфер в Рому. Сергей Рафаилов раскрыл детали ухода из Зари.

Милевский и Вернидуб возвращаются на наши экраны – в Украине будут транслировать чемпионат Беларуси.

Европа

Ливерпуль рискует остаться без первого за 30 лет чемпионства – клубы АПЛ склоняются к драматическому решению. Мерсисайдцы еще и могут стать эпицентром войны брендов.

Италия же обязательно получит чемпиона – не помешает даже незавершенный сезон. "Историческая резня": ультрас Аталанты требуют у Малиновского и Ко сняться с чемпионата Италии.

Испания готовит сверхжесткие рамки проведения следующего сезона – возможен английский сценарий. Барселона может стать первым большим клубом, обанкротившимся на карантине.

Холанд – в Реал, Бензема – в Боруссию: 10 впечатляющих обменов, которые могут подорвать трансферный рынок. ПСЖ был суперклубом задолго до эры шейхов – фанаты саботируют Неймара и Мбаппе и назвали легендой скромного ремесленника.

Наши за границей

Андрей Лунин с неожиданными проблемами в Реале и еще 6 решений Зидана – безжалостный вердикт фанатов Мадрида. Александр Зубков получил предложения еще от двух иностранных клубов – известные финансовые детали.

Александр Зинченко пристыдил Менди и побил Куртуа в виртуальном футболе – триумфальный вечер украинца. А вот Андрей Шевченко попал в унизительный рейтинг АПЛ.