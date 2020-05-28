Главные новости футбола 27 мая: Карпаты сменили собственника, победы Динамо и Шахтера перед Классическим

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 27 мая.

Украина

Карпаты сообщили о смене владельца клуба. Доля Петра Дыминского перешла в собственность Олега Смалийчука. "Об уволнении Чижевского узнал из Instagram, Санжара мне также жаль": прощальное интервью экс-легионера "львов".

Шахтер разбил Оболонь-Бровар: Патрик и Ко феерят – находка Каштру, яркие украинцы, новый разгром перед Динамо. Динамо обыграло Олимпик: Цитаишвили настораживает Шахтер, ужас 2-х миллионеров, дилемма Михайличенко и теневой герой. Шахтер – Динамо: киевляне официально подтвердили смену стадиона.

Динамо готово продать Цыганкова – СМИ назвало сумму.

Украинцы за рубежом

Ребров второй победой подряд реанимировал чемпионат Венгрии – Ференцварош украинца шагает за трофеем.

Костевич элегантным ассистом помог Леху пробиться в полуфинал Кубка Польши – Бутко провел полный матч.

Мадридская пресса считает, что Лунин копирует лидера Барселоны: "Перешел от проекта Роналду".

Мир

Икарди стал полноценным игроком ПСЖ – Интеру пришлось снизить цену. Барселона проводит большую распродажу – на двери указали 3-м лидерам, объявленные горячие ценники и новая суперциль.

Виллиан покинет Челси – экс-звезда Шахтера выбирает между двумя грандами АПЛ.

РБ Лейпциг удержал ничью с Гертой, Шальке уступил Фортуне и продолжил безвыигрышную серию – 28-й тур Бундеслиги.