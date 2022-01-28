Украина

Динамо в очередном спарринге на сборах не обыграло Буде-Глимт. БОЛезненный фактор Луческу, разбитый нос, новая перспектива и вердикт по проблемной позиции – главные впечатления от матча. Руслан Нещерет получил перелом и сотрясение мозга.

Форвард Динамо может перебраться в Польшу из-за угрозы войны – российский ЦСКА решит судьбу игрока. Динамо отказалось отпускать защитника в Базель. Артем Довбик снова интересует Торино. Шахтер отменил спарринг и оперативно нашел нового соперника.

Наши за границей

Инсайдер сказал, что Андрей Шевченко не будет тренировать сборную Польши. Однако Польский футбольный союз впервые подтвердил интерес к Шевченко, а Дженоа предложила компромисс. Клаудио Раньери оказался среди кандидатов в сборную Польши.

Артем Кравец может покинуть Коньяспор, но остаться в Турции. Астана усилилась украинским чемпионом мира U-20. "Голы и сейвы на любой вкус": Реал показал тренировку Андрея Лунина.

Мир

Иран третий раз подряд вышел на чемпионат мира. Кунгфу голкиперов, две красных Алиссона без удалений и шоу VAR – Бразилия скандально удержала ничью с Эквадором.

МЮ продолжит массовую чистку до конца января – 4 игрока стали жертвой открытия Рангника. Реал определился с заменой Казэмиро, а Барселона договорилась о возвращении Адама Траоре на "выгодных условиях".