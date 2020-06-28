Главные новости футбола 27 июня: Заря приблизила Динамо к ЛЧ, Барселона отдалилась от титула, Роббен шокировал камбэком

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 27 июня.

Украина

В центральном матче 28-го тура УПЛ Заря не сумела переиграть немотивированный Шахтер и дала шанс Динамо оторваться. Виктор Скрипник становится худшим соперником для Луиша Каштру, неудачная копия Динамо, дуэль капитанов и тяжелые чемпионы.

Карпаты и Львов сыграли вничью в четвертый раз в сезоне – "зелено-белые" продолжили ужасную безвыигрышную серию. Колос обыграл Александрию благодаря воспитанникам Динамо и прервал кошмарную серию – шедевр Ковальца не спас "горожан".

Артем Федецкий нашел себе новую команду. Игорь Суркис упрекнул УАФ за давление на арбитров – экс-форвард Динамо получил ярлык "бывшая легенда". Динамо отправилось на матч против Десны с впечатляющими кадровыми потерями. Тренер Интернасьоналя стремится подписать Тайсона и уже разговаривал с лидером Шахтера по поводу трансфера.

Наши за границей

Александр Зубков стал полноправным игроком Ференцвароша – клуб Сергея Реброва выкупил вингера у Шахтера. Альбасете одолел Расинг и оторвался от зоны вылета – Роман Зозуля оформил час игры в большинстве и заработал пенальти.

Евгений Чеберко покинет Зарю ради ЛАСКа – тренер австрийцев подтвердил договоренность. Андерлехт нашел альтернативу Богдану Михайличенко – трансфер лидера Зари под угрозой срыва.

Шахтер Юрия Вернидуба потерял очки в третьем матче подряд – команда нашего специалиста не справилась с аутсайдером. Евгений Хачериди и Артем Милевский не спасли Динамо Брест от поражения – команда украинцев покинула зону еврокубков.

Европа

Барселона упустила победу над Сельтой из-за ужасной игры в обороне и дала Реалу шанс оторваться в чемпионской гонке. Провальный выбор Сетьена, персональный ад тер Штегена и VAR нивелируют шедевр Месси-Суарес. Атлетико уверенно переиграл Алавес и закрепился на третьем месте.

Завершился чемпионат Германии. Боруссия М пробилась в Лигу чемпионов. Вердер фантастически спасся от прямого вылета, выиграв с теннисным счетом. Боруссия Д опозорилась домашним разгромом, а Вернер поставил эффектную точку в РБ Лейпциг. Бавария разбила соперника Шахтера, а Томас Мюллер установил рекорд Бундеслиги.

Манчестер Юнайтед драматично дожал Норвич в компенсированное время и вышел в полуфинал Кубка Англии. Лацио одержал волевую победу над Фиорентиной и сохранил шансы на скудетто.

Арьен Роббен официально объявил о возобновлении карьеры – легенда снова будет играть за родной клуб. Реал и Интер согласовали трансфер мощного латераля. Пьянич и Артур уже сегодня пройдут медосмотры для Барселоны и Ювентуса.