Украина

Игорь Йовичевич уже покинул СК Днепр-1 ради Шахтера. Форвард молодежной сборной Украины с передачи экс-вингера МЮ забил первый гол в США. Хавбек сборной Украины заинтересовал клубы из Англии, Германии и Бельгии.

Трансферы из УПЛ

Жерсон снова покинул Динамо и продолжит карьеру в экзотическом чемпионате. Николай Шапаренко интересует два клуба АПЛ. Шахтер может остаться с носом – выходка Тете угрожает заработкам двух клубов.

Артём Довбик не перейдет в Фенербахче. Его переманивают уже в третий топ-чемпионат. Заря усилится капитаном Мариуполя. Кривбасс объявил о подписании чемпиона мира U-20. Спортдиректор Байера пролил свет на трансфер Мудрика в Бундеслигу.

Мир

Гарет Бейл стал игроком Лос-Анджелеса. Фернандиньо официально вернулся в Атлетико Паранаэнсе, где играет бывший игрок сборной Украины. ПСЖ готов избавиться от 10 игроков – "черный список" нового спортдира, проблема зарплаты и загадка Неймара. Фенербахче готовит трансфер звезды ПСЖ – соперник Динамо планирует топ-усиление.