Евро-2020

В воскресенье двумя матчами продолжилась стадия 1/8 финала чемпионата Европы. Главная сенсация была зафиксирована в Будапеште, где сборная Чехии победила Нидерланды и вышла в четвертьфинал. Антигероем поединка стал Маттейс Де Лигт, который получил прямую красную карточку во втором тайме. Именно после этого чехи забили дважды и отправили команду де Бура домой – видео голов и обзор матча.

В другом поединке Бельгия минимально одолела Португалию и в четвертьфинале сыграет с Италией. Криштиану Роналду не сумел забить, но с 5-ю мячами пока остается лучшим бомбардиром чемпионата – видеообзор поединка. Действующие чемпионы Европы сложили свои полномочия.

Таким образом, известны уже две пары 1/4 финала чемпионата Европы.

Серьезная потеря у сборной Хорватии. Иван Перишич сдал положительный тест на коронавирус и был отправлен на изоляцию. Против Испании он не сыграет.

Сборная Украины

Андрей Шевченко получил приятные новости из лазарета команды накануне вылета в Глазго. Именно там 29 июня Украина сыграет против Швеции в рамках 1/8 финала Евро-2020.

К слову, "сине-желтые" узнали состав судейской бригады, которая будет работать на игре со шведами.

Унижал Реал, отказывался играть из-за расизма, стоит 60 млн евро – главная опасность для Украины в плей-офф Евро-2020.

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