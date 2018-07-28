Главные новости футбола 27 июля: Шахтер и Динамо недовольны решением КДК по Исмаили, Барселона подписала украинца

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 27 июля.

Скандальное решение КДК ФФУ по Исмаили

Исмаили получил 2 матча дисквалификации от КДК ФФУ, хотя регламент предусматривает от 3 матчей за совершенное бразильцем нарушение. Таким образом, левый защитник Шахтера сможет сыграть против Динамо. Именно желанием, чтобы Классическое прошло в сильнейших составах, ФФУ объяснила такой размер дисквалификации Исмаили.

Это вызвало жесткую реакцию киевского клуба: "Можно просто каждое решение Федерации принимать "в интересах Шахтера". Как ни странно, но дончане также остались недовольны приговором КДК – по мнению" горняков ", нужно было наказать и киевлян. В то же время председатель Комитета заявил, что относительно Кадара и Кендзеры дисциплинарных решений не будет.

Украинцы за рубежом

Барселона подписала 8-летнего украинского футболиста – он продолжит карьеру в академии "блаугранас".

Александр Зинченко рассказал о желании остаться в Манчестер Сити, хотя клуб надеется его продать. А вот Андрей Лунин освоился в Реале. Украинец тепло поздоровался с Флорентино Пересом на тренировке "сливочных". Также голкипер подарил футболку нового клуба своему тренеру из Днепра.

Роман Яремчук забил за Гент, но его команда проиграла Стандарду Лучкевича в чемпионате Бельгии. Тогда как Максим Коваль только дебютировал за Аль-Фатех в товарищеском поединке.

Трансферы Динамо и Шахтера

Переход бразильского хавбека Буэно в Динамо может сорваться из-за Дерлиса Гонсалеса. Сантос якобы отказался от парагвайца, но на него появился еще один претендент. Впрочем, отец Дерлиса опроверг эти слухи. В то же время у Динамо возник серьезный конкурент в борьбе за Черчи.

Появилась информация, что один из лидеров Шахтера Тайсон покинет команду уже этим летом. Однако впоследствии СМИ заверили, что Паулу Фонсека не собирается отпускать бразильца. Что касается аренды Додо, то Шахтер наконец нашел для него клуб.