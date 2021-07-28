Украина

Экс-форвард сборной Евгений Селезнев официально перешел в Минай и дал шокирующее обещание после подписания.

Львов одолел коронавирусный кризис и готовится к матчу с Шахтером в полном составе. Донетчане провели традиционную командную фотосессию на старте сезона.

В свою очередь УПЛ выбрала лучших игрока и тренера 1-го тура. Кубок Украины: результаты жеребьевки 1-го этапа – Карпаты и другие команды узнали соперников.

Трансферы

Английский Манчестер Юнайтед объявил о подписании Варана из Реала. Мадридцы попрощались с защитником, вспомнив все трофеи новичка манкунианцев.

Боруссия Д официально представила Малена – забивной экс-форвард ПСВ уже тренируется со "шмелями".

Лондонский Тоттенхэм продал Алдервейрелда в Катар. Бывшая звезда Ливерпуля Мамаду Сахо вернулся в чемпионат Франции.

Другие топ-события

Лига чемпионов: Динамо З и Легия синхронными победами организовали очную дуэль, а Ференцварош украинцев одолел Жальгирис. Генк – Шахтер: поединок ЛЧ будет обслуживать арбитр, зафиксировавший победу "горняков" над Реалом.

Англия U-21 получила нового тренера – в штаб вошел Эшли Коул. MEGOGO приобрел права на трансляцию Серии А в Украине.