Еврокубки

Динамо одолело Фенербахче по итогам 120 минут матча в Стамбуле. За киевлян забивали Буяльский и Караваев, а Бущан парировал пенальти – видео голов и обзор матча. Во время игры фанаты Фенербахче пели песню в поддержку Путина, из-за чего Луческу не пришел на пресс-конференцию.

К сожалению, есть и первая потеря Украины в евросезоне. Ворскла проиграла АИКу в экстра-тайме, пропустив очень спорный гол. Победы в первой игре команде Скрипника не хватило – полтавчане завершили выступления в Лиге конференций уже в первом для себя раунде.

Другие матчи ЛЧ подарили несколько сенсаций и победу 8:0 – все результаты. Также стали известны все пары третьего раунда квалификации. Динамо сыграет с австрийским Штурмом.

Украина

Шахтер официально объявил о подписании Михайличенко. Воспитанник Динамо перешел на правах аренды из Андерлехта, а у украинского клуба есть опция выкупа игрока. Это третий новичок "горняков" в текущее трансферное окно после Андрея Тотовицкого и Невена Джурасека.

Умер легенда Карпат, который выигрывал исторический Кубок СССР.

Андрей Лунин может продолжить карьеру в Италии – украинец конкурирует с самым дорогим кипером мира и другими звездами.

Мир

Лунин провел полный матч за Реал: два пропущенных гола, курьез с пенальти после фола игрока Шахтера и уникальность.

Барселона и Ювентус расписали яркую ничью – Дембеле забил два роскошных индивидуальных гола, Левандовски снова молчал.

Криштиану Роналду продолжает отчаянно выбивать трансфер из МЮ. Звезду не убедил даже Фергюсон, Мендеш выдвинул новый вариант.