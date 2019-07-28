Главные новости футбола 27 июля: Атлетико семью голами опозорил Реал, Динамо и Шахтер прибыли в Одессу

"Футбол 24" представляет главные новости футбола за 27 июля.

Динамо – Шахтер

28 июля в Одессе пройдет поединок за Суперкубок Украины. Динамо и Шахтер, которые определят обладателя первого трофея сезона, уже прибыли в Южную Пальмиру. В составе киевлян отсутствует Назарий Русин, зато в списке игроков оказался Виктор Цыганков, который не выйдет на поле в поединке против "горняков".

К слову, все билеты на матч Динамо – Шахтер уже проданы. Поединок начнется в 21:00 на стадионе Черноморец.

Также "Футбол 24" выяснил, в каком состоянии Динамо подходит к сезону 2019/20 и что следует знать о новом сезоне УПЛ.

Украинцы за рубежом

Александр Зинченко сыграл за Манчестер Сити против японской Йокогамы. Украинец вышел в старте, провел на поле 75 минут, мог забивать и получил посредственные оценки.

Руслан Малиновский вышел на замену в спарринге Аталанты против Суонси. После его выхода бергамаски пропустили дважды и уступили 1:2.

Андрей Ярмоленко отыграл 45 минут за Вест Хэм в поединке против Фулхэма. Лидер сборной Украины выглядел довольно посредственно и прогнозируемо получил низкий балл за свою игру.

Турецкие гранды продолжают борьбу за Евгения Коноплянку – трансфер украинца зависит от экс-динамовца.

Эдуард Соболь заработал пенальти в поединке Брюгге в стартовом туре чемпионата Бельгии. Напомним, именно бельгийцы станут оппонентом Динамо в квалификации Лиги чемпионов.

Мир

Главной сенсацией дня стало позорное поражение Реала от Атлетико в матче Международного кубка чемпионов. Подопечные Зидана пропустили 5 голов еще в первом тайме, а поединок завершился со счетом 7:3 в пользу Атлетико – видео голов и обзор матча, в котором было все: каре Диего Косты, драка и удаления. Андрей Лунин снова на поле не появился.

Барселона легко одолела Виссел Кобе, за который выступают Давид Вилья, Лукаш Подольски и Андрес Иньеста. Интер в серии пенальти победил ПСЖ, в составе которого отсутствовал Неймар.

Испания стала чемпионом Европы-2019 среди игроков до 19 лет. В финале испанцы победили Португалию.