Награды ФИФА

Вчера прошла церемония вручения наград The Best по итогам 2022 года. Лео Месси признан лучшим игроком, а его друзья по сборной забрали другие награды: Лионель Скалони – лучший тренер, Эмилиано Мартинес – лучший вратарь.

Экс-игрок Динамо получил награду фейр-плей – он повторил подвиг Канкавы в ситуации с Гусевым. Премию Пушкаша за лучший гол выиграл футболист без ноги. Алексия Путельяс второй раз подряд забрала награду лучшей футболистке.

Украина

УПЛ вернулась после зимней паузы. Александрия расписала ничью с Металлистом 1925 в перестрелке с шестью голами – Ротань перевернул игру удачными заменами. Четыре украинских клуба готовы вернуться после пропуска сезона 2022/23.

Сборная Украины – всадник без головы: Ротань не нужен, альтернативный кандидат и фактор Мудрика. Полузащитник Шахтера может получить дебютный вызов в сборную Украины.

Мир

ПСЖ до конца сезона потерял ведущего игрока Преснеля Кимпембе. Другого звездного игрока ПСЖ Ашрафа Хакими обвинили в изнасиловании.

Челси разрывает изнутри – тренер Мудрика получил последний шанс. Сборная Аргентины официально определилась с тренером на следующие 3 года.