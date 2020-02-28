Главные новости футбола 27 февраля: Шахтер эффектно прошел дальше в Лиге Европы, Динамо исключило из заявки легионера

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 27 февраля.

Бенфика – Шахтер

Шахтер завоевал сумасшедшую ничью на поле Бенфики и пробился в 1/8 финала Лиги Европы. Команды устроили настоящую голевую феерию – видеообзор встречи обязательный для просмотра. Луиш Каштру проанализировал игру на послематчевой пресс-конференции.

Автор одного из результативных ударов Алан Патрик отметил свою роль в триумфе донецкого клуба. "Никогда не видел Каштру таким злым, как в перерыве", – Пятов назвал виновного в провалах Шахтера против Бенфики. Скауты Милана просматривали на матче трех "горняков".

Лига Европы

В другом центральном для Украины матче Гент не дожал Рому. Безус искусным ассистом создал гол, Клюйверт и Мхитарян посрамили Пластуна, а команда наших сборников вылетела из Лиги Европы от Фонсеки.

Английские клубы по-разному провели вечер Лиги Европы: Вулверхэмптон впервые за почти полвека пробился в 1/8 финала еврокубков, Манчестер Юнайтед разгромил Брюгге, а Арсенал сенсационно вылетел от Олимпиакоса.

Немецкие Вольфсбург и Байер дружно прошли дальше, а Айнтрахт закроет эту формальность уже сегодня – матч "орлов" перенесли по оригинальной причине. Испания на этой стадии потеряла только Эспаньол, ведь Хетафе неожиданно выбил Аякс.

Украина и украинцы

Динамо исключило Кадара из заявки на УПЛ – игрок откровенно намекнул на уход из клуба. Карпаты подписали игрока с опытом выступлений в Италии. Десна продлила контракт со своим лучшим бомбардиром. Александрия получила разрешение дозаявлять новичков. УАФ сообщила даты и время проведения матчей 1/4 финала Кубка Украины.

Зинченко на пороге решающего периода – конкурент и неудачный сезон Манчестер Сити могут помочь Александру. Ярмоленко вышел на поле в "секретном" матче против финалиста Лиги чемпионов.

Селезнев голом помог Бурсаспору спасти ничью – украинец находится в топе бомбардиров чемпионата Турции. Альбасете усилил меры безопасности перед матчем с Райо Вальекано – первая игра завершилась скандалом с участием Зозули.