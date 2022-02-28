Мир против захватнической России

Россия стала "одинокой" в плей-офф отбора ЧМ – все европейские соперники отказались играть со сборной страны-оккупанта. Франция поддержала исключение России из ЧМ-2022. Англия присоединилась к протесту и тоже не собирается играть с россиянами.

ФИФА ввела санкции против России: оккупанты не смогут играть под своим флагом и гимном. Но этого мало. Польша категорически отказалась от матча против россиян после заявления ФИФА. УЕФА готовит решение об отстранении российских клубов из еврокубков – контракт с Газпромом тоже будет расторгнут.

Поддержка Украины

Роман Яремчук впервые надел капитанскую повязку Бенфики под безумную поддержку трибун и расплакался. Олег Дулуб призвал захватчиков отказаться от захвата Украины.

Вест Хэм трогательно поддержал Украину и Ярмоленко в матче АПЛ – триумф над конкурентом во впечатляющем стиле как результат. Андрей перечислил 3 миллиона гривен украинской армии.

Шевченко присоединился к митингу в поддержку Украины в Лондоне и оказывает всяческую помощь нашим воинам – родня легенды осталась в Украине.

Другие новости

Илья Шкурин отправился в аренду в Польшу – форвард Динамо оставил важное наследие в Украине. Витао хочет расторгнуть контракт с Шахтером – бразилец уже обратился в ФИФА. Де Дзерби покинул Киев и должен вернуться в Италию вместе с помощниками.

Ливерпуль в серии пенальти одолел Челси и выиграл Кубок лиги – поддержка Украины, парад отмененных голов и драма Кепы. Барселона в родных стенах разгромила Атлетик – каталонцы вернулись в зону ЛЧ, Дембеле забил и отдал два ассиста.