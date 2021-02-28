Главные новости футбола 27 февраля: феерии и наезды на судей в УПЛ, Зубков – герой Ференцвароша
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 27 февраля.
Украина
В субботу тремя поединками продолжился 16-й тур УПЛ. СК Днепр-1 и Мариуполь расписали мировую, Ворскла одолела Александрию, а Рух вырвал победу над Колосом в поединке с автоголом вратаря, незабитым пенальти и шедевром на последних секундах – видео драмы в Ковалевке.
День ознаменовался спорными судейскими решениями, за что рефери подверглись критике от главных тренеров. В частности, свое недовольство высказали Владимир Шаран, Иван Федык и Руслан Костышин.
Приятные новости для Шахтера – Рома потеряла одного из лидеров на матч с "горняками".
Наши за рубежом
Александр Зинченко стал рекордсменом Манчестер Сити в игре с Вест Хэмом. Украинец получил новую роль и сравнение с игроками Барселоны и Баварии.
Артем Шабанов победно дебютировал в основе Легии. Динамовец спас свою команду перед решающим голом.
Александр Зубков отметился дублем за Ференцварош, но это не помогло команде Сергея Реброва выиграть.
Мир
Манчестер Сити переиграл Вест Хэм и уверенно удерживает лидерство в АПЛ. В Испании Барселона одолела Севилью, но потеряла двух игроков из-за травм.
Ювентус потерял очки и поставил под сомнение перспективы защитить Скудетто.
Бавария легко разбила соперника, а Шальке страдает от бунта – игроки требуют увольнения тренера после позорного поражения. Руководство отказало, а гельзенкирхенцы снова потерпели разгром.