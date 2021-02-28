Украина

В субботу тремя поединками продолжился 16-й тур УПЛ. СК Днепр-1 и Мариуполь расписали мировую, Ворскла одолела Александрию, а Рух вырвал победу над Колосом в поединке с автоголом вратаря, незабитым пенальти и шедевром на последних секундах – видео драмы в Ковалевке.

День ознаменовался спорными судейскими решениями, за что рефери подверглись критике от главных тренеров. В частности, свое недовольство высказали Владимир Шаран, Иван Федык и Руслан Костышин.

Приятные новости для Шахтера – Рома потеряла одного из лидеров на матч с "горняками".

Наши за рубежом

Александр Зинченко стал рекордсменом Манчестер Сити в игре с Вест Хэмом. Украинец получил новую роль и сравнение с игроками Барселоны и Баварии.

Артем Шабанов победно дебютировал в основе Легии. Динамовец спас свою команду перед решающим голом.

Александр Зубков отметился дублем за Ференцварош, но это не помогло команде Сергея Реброва выиграть.

Мир

Манчестер Сити переиграл Вест Хэм и уверенно удерживает лидерство в АПЛ. В Испании Барселона одолела Севилью, но потеряла двух игроков из-за травм.

Ювентус потерял очки и поставил под сомнение перспективы защитить Скудетто.

Бавария легко разбила соперника, а Шальке страдает от бунта – игроки требуют увольнения тренера после позорного поражения. Руководство отказало, а гельзенкирхенцы снова потерпели разгром.