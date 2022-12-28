Украина

Сразу четверо украинцев вошли в топ-50 лучших футболистов мира U-21.

Мирча Луческу признан тренером года в УПЛ, а вот Роберто Де Дзерби пролетел мимо топ-3.

Каким был 2021 год для украинского футбола – еврокрах Динамо и Шахтера, уход Шевченко, успех сборной и нотки позитива.

Трансферы

СК Днепр-1 озвучил цену Довбика – потенциальным покупателям придется серьезно потратиться.

Харьковский Металлист оформил первый зимний трансфер. Голкипер Ворсклы Дмитрий Ризнык заинтересовал клубы из Европы, а Виктор Цыганков хочет уйти из Динамо. Киевляне, в свою очередь, якобы интересуются вингером из Израиля.

Украинский футболист перебрался в чемпионат Бразилии.

ПСЖ отпустил воспитанника Барселоны в Испанию.

Другие главные события

Манчестер Юнайтед удержал ничью в тяжелом матче с Ньюкаслом, идущем предпоследним в АПЛ.

Обреченность Шевченко как приговор для Серии А – Италия тотально отстает в рейтинге худших команд топ-чемпионатов.

Александр Зинченко дал Ман Сити супероружие, но обнажил внезапную проблему – Англия реагирует на исторические 9 голов в матче с Лестером.