Украина

СК Днепр-1 потеряет легионера в зимнее трансферное окно. Евгений Красников лично подтвердил уход игрока.

Виктор Цыганков может остаться без варианта в Европе – потенциальный клуб нашел новичка на место Гакпо.

Львовские Карпаты подписали воспитанника Динамо с опытом выступлений в Европе. Это первый зимний новичок "зелено-белых".

Рейтинг самых богатых украинцев: Ахметов потерял около 10 миллиардов долларов, Ярославский и Коломойский сдают позиции.

Шахтер отклонил первое предложение Арсенала по Михаилу Мудрику – 55 миллионов фунтов "горнякам" мало. "Канониры" сразу повысили ставки, но Ринат Ахметов может заблокировать трансфер. К слову, Мудрик без проблем может уехать из Украины в случае перехода в Арсенал, а вот к другому украинцу могут возникнуть вопросы.

АПЛ

Во вторник состоялись два матча 17-го тура английской Премьер-лиги. Челси прервал 5-матчевую серию без побед, но снова потерял важного игрока. Манчестер Юнайтед без труда разбил аутсайдера чемпионата.

Зинченко и Ко нужно разрушить проклятие ради чемпионства: 5 сезонов Арсенала, когда сказка стала провалом.

Другие главные события

Криштиану Роналду в Аль-Наср – президент аравийцев впервые прокомментировал слухи о переходе легендарного португальца.

Аякс официально расторг контракт с Блиндом – 333 матча, 11 трофеев и остановка сердца за 20 лет вместе.