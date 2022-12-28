Главные новости футбола 27 декабря: сага имени Мудрика, трансферы украинских клубов, победы грандов в АПЛ
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за вторник, 27 декабря.
Украина
СК Днепр-1 потеряет легионера в зимнее трансферное окно. Евгений Красников лично подтвердил уход игрока.
Виктор Цыганков может остаться без варианта в Европе – потенциальный клуб нашел новичка на место Гакпо.
Львовские Карпаты подписали воспитанника Динамо с опытом выступлений в Европе. Это первый зимний новичок "зелено-белых".
Рейтинг самых богатых украинцев: Ахметов потерял около 10 миллиардов долларов, Ярославский и Коломойский сдают позиции.
Шахтер отклонил первое предложение Арсенала по Михаилу Мудрику – 55 миллионов фунтов "горнякам" мало. "Канониры" сразу повысили ставки, но Ринат Ахметов может заблокировать трансфер. К слову, Мудрик без проблем может уехать из Украины в случае перехода в Арсенал, а вот к другому украинцу могут возникнуть вопросы.
АПЛ
Во вторник состоялись два матча 17-го тура английской Премьер-лиги. Челси прервал 5-матчевую серию без побед, но снова потерял важного игрока. Манчестер Юнайтед без труда разбил аутсайдера чемпионата.
Зинченко и Ко нужно разрушить проклятие ради чемпионства: 5 сезонов Арсенала, когда сказка стала провалом.
Другие главные события
Криштиану Роналду в Аль-Наср – президент аравийцев впервые прокомментировал слухи о переходе легендарного португальца.
Аякс официально расторг контракт с Блиндом – 333 матча, 11 трофеев и остановка сердца за 20 лет вместе.