Англия

В АПЛ завершился 15 тур. Ливерпуль сенсационно потерял очки с аутсайдером чемпионата, а Вест Хэм разошелся миром с Бернли. Андрей Ярмоленко отыграл второй тайм и принял участие в двух голевых атаках.

Тоттенхэм тоже не выиграл, хоть и забил уже на 1-й минуте – команда Жозе Моуринью не побеждает уже в 4-х матчах и упала за пределы зоны Лиги чемпионов. После 15-ти туров Ливерпуль лидирует в чемпионате, Эвертон поднялся уже на второе место.

Украина

Марьян Швед забил дебютный гол в Бельгии – победный для его команды.

Виктор Коваленко может покинуть Шахтер уже в январе. Аталанта готова заплатить за украинского хавбека, чтобы не ждать завершения его контракта с "горняками". Другой игрок Шахтера – Анатолий Трубин – попал в круг интересов Интера.

Олег Блохин оценил перспективы сборной Украины на Евро-2020 и отборе на чемпионат мира-2022. Легенда Динамо и "сине-желтых" настроен оптимистично.

"Футбол 24" исполнилось 10 лет! От танкового завода – до интервью с Роналду, или Все, что вы не знали о нашей редакции.

Мир

Наставник Баварии стал лучшим тренером 2020 года, получив престижную награду. Роберт Левандовски – лучший игрок года, а вот Роналду признан лучшим футболистом века.

Реал согласовал новый контракт с Лукой Модричем. Обладатель "Золотого мяча-2018" потеряет в зарплате, но останется в Мадриде еще на год.

Сантос возразил рекорд Месси – у Пеле "украли" сотни голов грандам мирового футбола.