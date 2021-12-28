Главные новости футбола 27 декабря: Ливерпуль сенсационно потерял очки, Швед отличился дебютным голом в Бельгии
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 27 декабря.
Англия
В АПЛ завершился 15 тур. Ливерпуль сенсационно потерял очки с аутсайдером чемпионата, а Вест Хэм разошелся миром с Бернли. Андрей Ярмоленко отыграл второй тайм и принял участие в двух голевых атаках.
Тоттенхэм тоже не выиграл, хоть и забил уже на 1-й минуте – команда Жозе Моуринью не побеждает уже в 4-х матчах и упала за пределы зоны Лиги чемпионов. После 15-ти туров Ливерпуль лидирует в чемпионате, Эвертон поднялся уже на второе место.
Украина
Марьян Швед забил дебютный гол в Бельгии – победный для его команды.
Виктор Коваленко может покинуть Шахтер уже в январе. Аталанта готова заплатить за украинского хавбека, чтобы не ждать завершения его контракта с "горняками". Другой игрок Шахтера – Анатолий Трубин – попал в круг интересов Интера.
Олег Блохин оценил перспективы сборной Украины на Евро-2020 и отборе на чемпионат мира-2022. Легенда Динамо и "сине-желтых" настроен оптимистично.
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Мир
Наставник Баварии стал лучшим тренером 2020 года, получив престижную награду. Роберт Левандовски – лучший игрок года, а вот Роналду признан лучшим футболистом века.
Реал согласовал новый контракт с Лукой Модричем. Обладатель "Золотого мяча-2018" потеряет в зарплате, но останется в Мадриде еще на год.
Сантос возразил рекорд Месси – у Пеле "украли" сотни голов грандам мирового футбола.