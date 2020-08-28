Месси и Барселона

Лионель Месси публично объявит о своем решении покинуть Барселону. Бартомеу готов подать в отставку с поста президента Барселоны – все зависит от аргентинца.

Месси покидает Барселону: Куман определился с новым лидером проекта, а Манчестер Сити видит подвох. "Горожане" подготовили бешеное предложение по Лионелю – три игрока и 100 миллионов евро.

Реал не собирался вмешиваться в борьбу за Месси – у мадридцев совсем другие приоритеты на трансферное окно. Луис Суарес отреагировал на слухи относительно своего ухода из Барселоны.

Наши за границей

Юрий Вернидуб драматично вылетел из еврокубков, Иван Петряк едва прошел дальше, Эсеола отличился курьезным голом, а вообще Лига Европы огорчила массовыми неудачами украинцев.

Сергей Ребров помог Руслану Малиновскому и компании подняться в высший корзину жеребьевки групп Лиги чемпионов. Манчестер Сити представил третий комплект формы с историческим подтекстом – новую майку примерил и Александр Зинченко.

Украина

Николай Матвиенко попал на радары сразу четырех клубов АПЛ. Шахтер вошел в топ-3 посткарантинных команд Европы за пределами топ-чемпионатов.

Андрей Шевченко очертил задачи сборной Украины в Лиге наций. Руслан Малиновский прибыл в расположение национальной команды – Андрей Лунин присоединится вскоре.

Динамо ищет усиление для тренерского штаба Луческу. Динамо отдаст Корзуна под крыло Вернидуба. Минай усилится ветераном УПЛ. Олимпик просматривает 5 игроков – в списке три легионера. Колос анонсировал открытие новой арены.