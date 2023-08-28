Украина

Шахтер нанес Колосу первое поражение в сезоне и возглавил УПЛ – хорошие и тревожные новости для сборной. Ворскла переиграла Черноморец на контратаках, забив два гола-близнеца.

Заря снова потеряла очки, расписав результативную ничью с Минаем. После этого результата главный тренер решил подать в отставку. Заря определила, кто будет тренировать команду после Лалатовича.

Матчи

Малиновский дебютировал за Дженоа победой над вице-чемпионом Италии, но получил самые низкие оценки. Руслан идет ва-банк – Дженоа готова помочь заткнуть критиков и авансом уже безумствует от украинца.

Ливерпуль в меньшинстве вырвал победу над Ньюкаслом: шоу Гордона и Алиссона, ужасы Трента, дубль джокера Клоппа. Манчестер Сити без Гвардиолы победил Шеффилд – Холанд не забил пенальти.

Бавария благодаря автоголу и пенальти одолела Аугсбург в дерби – Кейн оформил дубль. Барселона перестреляла Вильяреал в безумной битве с семью голами.

Другие новости

Манчини официально возглавил сборную Саудовской Аравии, бросив Италию перед матчем против Украины. Аталанта подписала уже второго полузащитника юношеской сборной Украины.

Салах согласился покинуть Ливерпуль – египтянин будет самым дорогим игроком с безумной зарплатой. Клопп нашел замену хавбеку, который выбрал Челси.