Главные новости футбола 27 августа: Роналду вернулся в Ман Юнайтед, календарь Динамо и Шахтера в ЛЧ, жребий еврокубков
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 27 августа.
Трансферы
Главное событие дня – Криштиану Роналду возвращается в Манчестер Юнайтед, в составе которого выиграл свою первую Лигу чемпионов и "Золотой мяч". Английский клуб официально объявил о договоренности с Ювентусом, а нападающий будет представлен уже в сентябре, после матчей национальных сборных.
Динамо отдало Сидклея в ПАОК на сезон 2021/22. Бразильский защитник так и не сумел закрепиться в Киеве.
Реал и ПСЖ согласовали формулу трансфера Килиана Мбаппе, но позже стало известно о возможном срыве перехода французского форварда. Все решится в последние дни августа.
Украина
Динамо и Шахтер узнали календарь матчей группового турнира Лиги чемпионов 2021/22.
В стартовом матче 6-го тура УПЛ Черноморец и Александрия поделили очки.
Кривбасс вырвал победу в матче Первой лиги и возглавил турнирную таблицу. Во Второй лиге Карпаты Львов снова проиграли, а в поединках было на что посмотреть.
Георгий Бущан избежит операции, но голкипер Динамо таки не поможет сборной Украины в сентябрьских матчах отбора на ЧМ-2022.
Таблица коэффициентов УЕФА: Шахтер приблизил Украину к топ-10, преследователи отстали, следующая цель – Россия.
Эксперты оценили шансы Динамо и Шахтера на выход из группы ЛЧ.
Мир
Состоялась жеребьевка группового турнира Лиги Европы – результаты. Украинских команд в этом турнире уже нет, но есть немало наших футболистов, выступающих за другие клубы.
Стали известны составы групп и в Лиге конференций. Здесь Украину представляет Заря, которая получила в соперники Рому Жозе Моуринью и две команды, несколько слабее уровнем.