Трансферы

Главное событие дня – Криштиану Роналду возвращается в Манчестер Юнайтед, в составе которого выиграл свою первую Лигу чемпионов и "Золотой мяч". Английский клуб официально объявил о договоренности с Ювентусом, а нападающий будет представлен уже в сентябре, после матчей национальных сборных.

Динамо отдало Сидклея в ПАОК на сезон 2021/22. Бразильский защитник так и не сумел закрепиться в Киеве.

Реал и ПСЖ согласовали формулу трансфера Килиана Мбаппе, но позже стало известно о возможном срыве перехода французского форварда. Все решится в последние дни августа.

Украина

Динамо и Шахтер узнали календарь матчей группового турнира Лиги чемпионов 2021/22.

В стартовом матче 6-го тура УПЛ Черноморец и Александрия поделили очки.

Кривбасс вырвал победу в матче Первой лиги и возглавил турнирную таблицу. Во Второй лиге Карпаты Львов снова проиграли, а в поединках было на что посмотреть.

Георгий Бущан избежит операции, но голкипер Динамо таки не поможет сборной Украины в сентябрьских матчах отбора на ЧМ-2022.

Таблица коэффициентов УЕФА: Шахтер приблизил Украину к топ-10, преследователи отстали, следующая цель – Россия.

Эксперты оценили шансы Динамо и Шахтера на выход из группы ЛЧ.

Мир

Состоялась жеребьевка группового турнира Лиги Европы – результаты. Украинских команд в этом турнире уже нет, но есть немало наших футболистов, выступающих за другие клубы.

Стали известны составы групп и в Лиге конференций. Здесь Украину представляет Заря, которая получила в соперники Рому Жозе Моуринью и две команды, несколько слабее уровнем.