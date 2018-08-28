Главные новости футбола 27 августа: Лунин покинул Реал, Шевченко объявил состав сборной на Лигу наций

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 27 августа.

Лунин перешел в Леганес

Андрей Лунин перешел на правах аренды в Леганес из мадридского Реала. За "пепинерос" украинец будет выступать под 99-м номером.

Вратарь должен стать украшением проекта экс-игрока Барсы и финалиста ЛЧ на Мунисипал де Бутарке. Зато тренер РБ Лейпциг, которому приписывали интерес к молодому киперу, заявил, что не знает, кто такой Лунин.

Сборная Украины

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко вызвал в национальную команду 24-х футболистов на матчи Лиги наций против Чехии и Словакии. Среди них 2 дебютанта – Олег Данченко из Шахтера и Андрей Цуриков из Александрии.

Кроме этого, тренер заверил, что никому не гарантирует места в составе сборной Украины, поскольку национальная команда – не клуб.

Другие топ-события

Динамо готовится к ответному матчу плей-офф квалификации Лиги чемпионов против Аякса – предматчевая пресс-конференция Александра Хацкевича. Полузащитник "бело-синих" Виктор Цыганков заявил, что игроки умрут ради достижения положительного результата в матче с нидерландцами.

В заключительном матче 3-го тура АПЛ Тоттенхэм на выезде разгромил Манчестер Юнайтед. Дубль оформил Лукас Моура – смотрите видео голов и обзор матча.

Хавбек Манчестер Сити Александр Зинченко хочет в Бетис. Испанский клуб готов полностью выкупить контракт украинца.