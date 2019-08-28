Главные новости футбола 27 августа: Балканский вечер в Лиге чемпионов, Пердута и Блавацкий – лучшие в УПЛ

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 27 августа.

Украина

Игорь Пердута стал лучшим игроком 5-го тура УПЛ. Тем временем Богдан Блавацкий – лучший тренер игрового дня в Премьер-лиге.

Николай Шапаренко имеет предложения из топ-чемпионатов, а Сергей Рафаилов назвал цели Зари на сезон 2019/20.

Состоялись поединки второго предварительного раунда Кубка Украины: Рух прошел Верес, Волынь в серии пенальти одолела Подолье, а Ингулец выбил Металлист 1925.

Трансферы

Бразилец Неймар сообщил ПСЖ о желании вернуться в Барселону, однако парижане отказались от нового космического предложения каталонцев.

Йоан Кабай перешел в Сент-Этьен в статусе свободного агента. Зато Адиль Рами стал игроком Фенербахче.

Чемпион Европы Жоау Мариу усилил московский Локомотив. Между тем Алексис Санчес близок к Интеру – известна сумма сделки.

Другие топ-события

В плей-офф квалификации Лиги чемпионов Олимпиакос разобрался с Краснодаром, Динамо Загреб и Црвена Звезда тоже завоевали путевки в групповой этап.

Также в Кубке английской лиги Вест Хэм без Ярмоленко одолел Ньюпорт, Астон Вилла разгромила Крю, Норвич позорно проиграл клубу Лиги 2.

Зинедин Зидан теряет доверие руководства Реала – француз уже подготовил запасной вариант на случай отставки.