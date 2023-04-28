Наши за границей

Илья Забарный сыграл 30 минут и помог Борнмуту удержать победу в АПЛ. Эвертон с ошибкой Виталия Миколенко разгромно проиграл Ньюкаслу.

Гвардиола устроил охоту на Зинченко – украинца назвали символом чемпионского матча. Сказка Андрея Лунина закончилась, ведь конкурент возвращается из лазарета.

Украина

Setanta Sports объявила о прекращение контракта с УПЛ. Динамо объявило заявку на дебютный матч Шовковского во главе команды.

Сергей Ребров, по новым слухам, не возглавит сборную Украины. Шахтер пока не получит бонусов за трансфер Мудрика в Челси – лондонцы не выполнили необходимые условия.

Мир

Холанд превзошел рекорд Салаха в АПЛ, державшийся пять лет. Манчестер Юнайтед отдал победный матч Тоттенхэму – "шпоры" переродились и оформили красивый камбек. Барселона расписала ничью с Челси и вышла в финал женской Лиги чемпионов.