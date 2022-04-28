Лига чемпионов

В среду состоялся второй полуфинальный матч ЛЧ 2021/22. Ливерпуль уверенно обыграл Вильярреал благодаря ударной двухминутке после перерыва. Команда Юргена Клоппа забила дважды и является очевидным фаворитом на выход в третий финал под руководством немецкого тренера – видео голов и обзор поединка на Энфилде.

Ответный матч состоится 3 мая в Испании. Победитель пары в финале сыграет с сильнейшим в дуэли Манчестер Сити – Реал (первый матч – 4:3).

Формат Лиги чемпионов может претерпеть серьезные изменения – клубы хотят сократить решающие стадии.

Украина

В УПЛ не исключают расширения элитного дивизиона до 18 команд. Судьба сезона 2021/22 в Первой и Второй лигах тоже уже решена – официальное принятие не за горами.

Украинские клубы могут получить прямые путевки в группу ЛЧ и других еврокубков – щедрый жест УЕФА.

"Иностранцы не понимают, как можно голыми руками останавливать танк": голкипер из Гонконга вместе с Зозулей жертвует для Украины.

Мир

Реал, Барселона и Ювентус рискуют пропустить один сезон Лиги чемпионов – наказание за веру в Суперлигу.

Интер с ужасающим фейлом кипера проиграл Болонье и оставил Милан лидером чемпионата Италии. В другом матче Серии А Аталанта и Торино забили 8 голов на двоих (из них 4 – с пенальти). Руслан Малиновский вернулся на поле после травмы – украинец отыграл последние минуты фееричного поединка, но ничем не отличился.