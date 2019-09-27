Главные новости футбола 26 сентября: Степаненко может оказаться в АПЛ, скандал вокруг Месси и ФИФА

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 26 сентября.

Украина

Карпаты установили позорный рекорд после вылета из Кубка Украины от Ингульца. Скандальный президент соперника львовян заявил о готовности своей команды к элитному дивизиону.

УПЛ объявила даты и время начала матчей 11 и 12 туров чемпионата Украины.

Футбол 24 подготовил для вас интересное статистическое сравнение юного таланта Шахтера и главной сенсации нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.

Европа

В ФИФА снова скандал, на этот раз появились подозрения, что Лионель Месси не по правилам победил в голосовании за лучшего игрока года.

Милан и Интер презентовали проект новой арены. Футбол 24 разбирался, что заставило клубы снести легендарный Сан-Сиро.

Роналду приблизился к антирекорду Серии А. Это совсем не похоже на звездного португальца.

Впечатляющий инцидент произошел в Англии. После пьяного ДТП игрок может завершить карьеру, а его одноклубники близки к тюрьме.

Украинцы за рубежом

Малиновский продолжает покорять Серию А. Итальянские СМИ рассыпаются в комплиментах для Руслана, а фанаты Аталанты сходят с ума от действий украинца в ​​матче против Ромы.

Андрей Ярмоленко засветился в проморолике чемпионата Англии. Шедевральный ассист украинца можно просматривать вечно.