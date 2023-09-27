Украина

Шахтер вышел в четвертьфинал Кубка Украины, разгромив Верес – Бондаренко отдал ассист и забил шедевр. Александрия выбила Рух из Кубка Украины благодаря автоголу капитана в добавленное время.

Андрей Шевченко стал советником Президента Украины. Сборная Украины U-21 объявила заявку на матчи отбора к Евро-2025 против Люксембурга и Англии. Женская сборная Украины уступила Польше в Лиге наций.

Наши за границей

Яремчук рискует пропустить еще один матч Ла Лиги. Роман получил окончательный вердикт от тренера Валенсии по поводу дебюта. Цыганков и Довбик помогли опередить даже Барселону – клуб украинцев возглавил бомбардирский рейтинг топ-5 лиг Европы.

Ярмолюк мог стать игроком Динамо или Шахтера – хавбек признался, почему перебрался в Англию. Гармаш присоединился к разгрому в Кубке Хорватии – экс-звезда Динамо одержал первую победу в составе Осиека.

Европа

УЕФА хочет вернуть к соревнованиям российские команды уже в этом сезоне, но Англия официально отказалась играть с оккупантами даже после позорного решения УЕФА. Суперкубок УЕФА-2024 официально примет стадион с ужасающими воспоминаниями для украинцев.

Президент Ла Лиги не исключает, что Барселону могут снизить в классе по итогам коррупционного скандала Реал готов спасать сезон трансфером за 30 миллионов – Перес признал свою ошибку.