Сборные Украины

Национальная сборная сегодня сыграет последний матч Лиги наций. Анонс поединка против Шотландии в скором времени появится на сайте. Украину устроит только победа, а сопернику достаточно ничьей. Александр Петраков заинтриговал своим будущим и анонсировал кадровые изменения.

Молодежная сборная сегодня также проведет решающий матч. Украина U-21 сыграет со Словакией за выход на Евро-2023. Юношам также нужна победа. "Сине-желтые" выступают фаворитом встречи. Руслан Ротань пообещал сделать все, чтобы выполнить задание.

УПЛ

Матч Динамо и Шахтера не состоится в Лондоне – директор "горняков" назвал причину и запасные города. Заря стала самой молодой командой УПЛ, Шахтер – в топ-3, Динамо далеко позади. Заря может подписать чемпиона мира.

Лига наций

Италия обыграла Венгрию и вышла в плей-офф Лиги наций. Героем стал летающий Доннарумма. Англия и Германия расписали ничью в перестрелке с шестью голами и феерическим камбеком "трех львов". Цитаишвили голом помог Грузии повыситься в классе, а Румыния наказала скандальных боснийцев.