Украина

Александрия вышла в четвертьфинал Кубка Украины, разгромив Металлист 1925 года. Команды подарили зрелище с семью голами. Сегодня состоятся следующие матчи этого раунда. Динамо будет играть с Мариуполем, а Шахтер – с Черноморцем. Супряга, Буяльский и Де Пена не поехали с Динамо на игру. Шахтер жестко ответил журналисту на критику клуба.

Женская сборная Украины уничтожена Испанией в отборе к чемпионату мира. Грандиозный разрыв в классе не оставил шансов – наши девушки пропустили шесть сухих голов.

Александр Петраков удивил заявкой сборной Украины на матч жизни – большая разница с Шевченко, 2 ключевых хода. Сын Сергея Реброва признался, что у папы есть амбиции возглавить сборную Украины. Стало известно, пустят ли фанатов на матч Украина – Болгария.

Европа

Уле Гуннар Сульшер удержался во главе Манчестер Юнайтед после позорного поражения от Ливерпуля. Руководство решило дать норвежцу еще один шанс. Он заручился поддержкой Фергюсона, а кандидатура Конте вызвала споры в клубе.

Умер экс-тренер Рейнджерс Уолтер Смит – он завоевал 10 чемпионств и выводил команду в финал Кубка УЕФА.

Милан возглавил Серию А благодаря минимальной победе над Торино. Челси дожал Саутгемптон в серии пенальти, Арсенал на классе одолел Лидс в Кубке английской лиги. Дубль Азара спас Борусию Д в Кубке Германии, минимальная победа РБ Лейпциг, погром от Хоффенхайма, фиаско Шальке.

Наши за границей

Виктор Коваленко помог Специи удержаться над зоной вылета. Украинец провел неплохой матч, но роковой пенальти на последних минутах лишил победы над Дженоа. Реал объявил заявку на следующий матч Примеры с плохими новостями для Андрея Лунина. Марьян Швед забил впервые за 2 месяца, способствовав выходу Мехелена в следующую стадию Кубка Бельгии.