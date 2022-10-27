Наши в еврокубках

12 команд досрочно вышли в плей-офф Лиги чемпионов – на одно из вакантных мест претендует Шахтер. Рух уверенно одолел Галатасарай на культовой арене в первом матче финала плей-офф Юношеской лиги УЕФА U-19.

Сегодня свои матчи в еврокубках проведут Динамо и СК Днепр-1. Обе украинские команды сыграют против киприотов. Анонсы в скором времени появятся на сайте. Мирча Луческу озвучил цену победы для киевлян.

Украина

Известный ультрас Динамо погиб, защищая Украину. Европейский суд принял иск УАФ о компенсации ущерба, нанесенного Россией. Суркис больше не будет приглашать "динамовских сердец" главными тренерами.

Шахтер значительно повысил стоимость Мудрика – топ-инсайдер снова поражен украинцем после феерии в Лиге чемпионов. Михаил готов покинуть Шахтер ради АПЛ – СМИ раскрыл план украинца, уже давшего согласие на переход.

Лига чемпионов

Интер выбил Барселону из Лиги чемпионов, обыграв Викторию. Сами каталонцы шестой раз подряд проиграли Баварии. Атлетико вылетел из ЛЧ с безумным концом (пенальти после финального свистка), а Тоттенхэм вышел в 1/8 финала всего на несколько секунд. Ливерпуль разгромил Аякс и лишил его шансов на плей-офф Лиги чемпионов, а Наполи разбил Рейнджерс.