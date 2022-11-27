ЧМ-2022

На чемпионате мира сыграли еще 4 поединка. В группе D Австралия обыграла Тунис, набрав первые очки на Мундиале. Франция обыграла Данию, став первым участником плей-офф Мундиаля. Героем поединка стал Килиан Мбаппе, забивший два гола.

Закрутилась интрига и в квартете C. Польша одолела Саудовскую Аравию, а Роберт Левандовски наконец-то забил свой первый гол на чемпионатах мира. Стоит отметить и парировавшего пенальти Войцеха Щенсны. Аргентина победила Мексику в матче за жизнь – Лионель Месси забил и отдал ассист.

Первая смерть на чемпионате мира. Фанат сборной Уэльса приехал в Катар поддержать свою сборную, но домой живым уже не вернется.

В чем проблема Германии? Такое бывает 2-3 раза в год – "Футбол 24" разобрал причины неурядиц Бундестим.

Украина

Состоялись два матча 15-го тура УПЛ. Динамо потеряло очки с Металлистом 1925 – Виктор Цыганков не забил пенальти, а киевляне упустили шанс пойти на паузу в статусе второй команды Премьер-лиги. Даже в случае победы над Металлистом в следующем туре подопечные Луческу сравняются по очкам с Шахтером, но очный матч завершился в пользу "горняков", которые будут выше в таблице. Наставник Динамо нашел причины очередной потери очков в УПЛ.

В еще одном поединке Ингулец дожал Верес. Младен Бартулович одержал вторую победу в должности главного тренера. Эти три очка позволили Ингульцу выпрыгнуть из зоны переходных матчей.

Мир

Манчестер Юнайтед продолжает искать замену Криштиану Роналду, с которым расторг контракт. В поле зрения "красных дьяволов" попал экс-партнер Романа Яремчука, который сейчас успешно выступает во Франции.

А сам Роналду может неплохо заработать в конце футбольной карьеры. Звезде дают 225 миллионов, а Криштиану может играть до 40 лет – детали фантастического предложения для португальца.