Украина

Динамо победило Рух, наказав соперника за ошибки. Матч Александрия – Оболонь перенесли из-за непогоды. Роман Григорчук может покинуть Черноморец – наставник "моряков" ведет переговоры с иностранным клубом.

Шахтер обнародовал заявку на матч Лиги чемпионов. Украинские арбитры получат историческое назначение на матч Лиги чемпионов – такого не было больше 20 лет.

Наши за границей

Руслан Малиновский фирменной пушкой забил первый гол в сезоне Серии А и стал лучшим у Дженоа. Виктор Коваленко забил во втором матче подряд за Эмполи, но гол переписали на соперника.

Фантастические сейвы Лунина и шоу Родриго принесли Реалу победу над Кадисом. Андрей еще сыграет в топовом матче Лиги чемпионов за Мадрид. Неожиданная оценка Яремчука – валенсийские СМИ вынесли вердикт украинцу за 12 минут против Сельты.

Илья Забарный стал звездой соцсетей Борнмута. Михаил Мудрик чуть не подрался с соперником в конце матча против Ньюкасла. Зинченко превзошел звезд Реала и Барселоны и вошел в топ-5 лучших левых защитников мира.

Мир

МЮ нелогично разгромил Эвертон – космический гол Гарначо, проваленный тайм, Миколенко остановила перекладину. Астон Вилла одолела Тоттенхэма, потеснив лондонцев из топ-4. Умер бывший тренер Барселоны и сборной Англии.