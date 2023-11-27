Главные новости футбола 26 ноября: Малиновский и Коваленко забили в Серии А, Лунин феерит за Реал, победа Динамо
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 26 ноября.
Украина
Динамо победило Рух, наказав соперника за ошибки. Матч Александрия – Оболонь перенесли из-за непогоды. Роман Григорчук может покинуть Черноморец – наставник "моряков" ведет переговоры с иностранным клубом.
Шахтер обнародовал заявку на матч Лиги чемпионов. Украинские арбитры получат историческое назначение на матч Лиги чемпионов – такого не было больше 20 лет.
Наши за границей
Руслан Малиновский фирменной пушкой забил первый гол в сезоне Серии А и стал лучшим у Дженоа. Виктор Коваленко забил во втором матче подряд за Эмполи, но гол переписали на соперника.
Фантастические сейвы Лунина и шоу Родриго принесли Реалу победу над Кадисом. Андрей еще сыграет в топовом матче Лиги чемпионов за Мадрид. Неожиданная оценка Яремчука – валенсийские СМИ вынесли вердикт украинцу за 12 минут против Сельты.
Илья Забарный стал звездой соцсетей Борнмута. Михаил Мудрик чуть не подрался с соперником в конце матча против Ньюкасла. Зинченко превзошел звезд Реала и Барселоны и вошел в топ-5 лучших левых защитников мира.
Мир
МЮ нелогично разгромил Эвертон – космический гол Гарначо, проваленный тайм, Миколенко остановила перекладину. Астон Вилла одолела Тоттенхэма, потеснив лондонцев из топ-4. Умер бывший тренер Барселоны и сборной Англии.