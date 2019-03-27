Главные новости футбола 26 марта: Украина может получить -4 очка из-за Мораеса, Италия победила в отборе на Евро

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 26 марта.

Скандальная натурализация Мораеса

Федерация футбола Португалии считает, что Мораес натурализован с нарушением – сборной Украины может грозить наказание. Федерация футбола Люксембурга подала официальную жалобу в УЕФА относительно правомерности натурализации форварда.

Генеральный секретарь ФФУ уверен, что Мораес получил гражданство должным образом. Известные юристы дали правовую оценку ситуации с возможным нарушением устава ФИФА.

Зато спортивный юрист допускает, что натурализация была проведена с нарушениями и Украина может получить технические поражения.

Евро-2020

В заключительный день 2-го тура отбора Квальярелла дублем помог Италии уничтожить Лихтенштейн в матче отбора, Грузия уступила Ирландии.

Также Дания на выезде спасла ничью против Швейцарии благодаря фантастическому камбэку – видео голов и обзор поединка.

Кроме того, Испания благодаря дублю Мораты одолела Мальту, а Швеция разыграла драматическую ничью Норвегией. Зато Армения дома неожиданно уступила Финляндии в матче отбора.

Другие топ-события

Мадридский Реал решил продать Бейла, чтобы покрыть расходы на трансферы Зидана. Французский специалист стремится подписать Пьянича из туринского Ювентуса.

Килиан Мбаппе готов попросить ПСЖ отпустить его в Реал – две звезды мадридцев могут стать частью трансфера.

Криштиану Роналду пропустит две недели из-за травмы, а Ювентус готов предложить 70 млн евро за Федерико Кьезу из Фиорентины.