Сборная Украины

Стал известен стадион, на котором "сине-желтые" проведут один из последних матчей перед Евро-2020. В настоящее время команда Шевченко продолжает подготовку к игре с Финляндией, которая прибыла в Киев с серьезной потерей. Поединок второго тура отбора к ЧМ-2022 состоится уже в воскресенье, 28 марта, на НСК Олимпийский.

Также "Футбол 24" подготовил материал о лидере Суоми.

Украина

Рух продал Николая Кухаревича во Францию. Правда, остаток текущего сезона 19-летний нападающий молодежной сборной Украины проведет в львовском клубе, для которого этот трансфер стал первым международным.

Шахтер рассматривает кандидатуру итальянского тренера, утверждают СМИ. Хавбек "горняков" и сборной Украины Тарас Степаненко готовится к возвращению на поле, а голкипер Андрей Пятов может продолжить карьеру за рубежом.

Минай официально получил нового тренера. Назначение несколько удивило, ведь ранее в прессе звучали совсем другие фамилии.

Владислав Гельзин может быть пожизненно отстранен от футбола. Именно такого наказания требует Комитет этики и честной игры, на заседание которого президент Олимпика не прибыл из-за положительного теста на коронавирус.

Екатерина Монзуль войдет в историю чемпионатов мира – подробности от УАФ.

Роскошные голы и потери фаворитов – в очередных матчах Первой лиги Украины было жарко.

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Хаби Алонсо останется в Реал Сосьедаде. Испанец подписал новый контракт и продолжит тренировать дубль, хотя его сватали на пост наставника Боруссии М.

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