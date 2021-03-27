Главные новости футбола 26 марта: топ-трансфер и новое назначение в УПЛ, Украина определилась с ареной на домашнюю игру
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 26 марта.
Сборная Украины
Стал известен стадион, на котором "сине-желтые" проведут один из последних матчей перед Евро-2020. В настоящее время команда Шевченко продолжает подготовку к игре с Финляндией, которая прибыла в Киев с серьезной потерей. Поединок второго тура отбора к ЧМ-2022 состоится уже в воскресенье, 28 марта, на НСК Олимпийский.
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Украина
Рух продал Николая Кухаревича во Францию. Правда, остаток текущего сезона 19-летний нападающий молодежной сборной Украины проведет в львовском клубе, для которого этот трансфер стал первым международным.
Шахтер рассматривает кандидатуру итальянского тренера, утверждают СМИ. Хавбек "горняков" и сборной Украины Тарас Степаненко готовится к возвращению на поле, а голкипер Андрей Пятов может продолжить карьеру за рубежом.
Минай официально получил нового тренера. Назначение несколько удивило, ведь ранее в прессе звучали совсем другие фамилии.
Владислав Гельзин может быть пожизненно отстранен от футбола. Именно такого наказания требует Комитет этики и честной игры, на заседание которого президент Олимпика не прибыл из-за положительного теста на коронавирус.
Екатерина Монзуль войдет в историю чемпионатов мира – подробности от УАФ.
Роскошные голы и потери фаворитов – в очередных матчах Первой лиги Украины было жарко.
Другие главные события
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