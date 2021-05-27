Лига Европы

Вильярреал – победитель Лиги Европы 2020/21. Команда Унаи Эмери обыграла Манчестер Юнайтед, а испанский тренер стал четырехкратным победителем турнира, установив рекорд. Для "желтой субмарины" этот трофей стал первым в истории клуба.

Основное время поединка победителя не выявило – на гол Жерара Морено своим точным ударом ответил Эдинсон Кавани. Дело дошло до серии пенальти, в которой пробили все 10 полевых игроков в каждой команде. Единственным, кто не забил свой удар, стал голкипер МЮ Давид Де Хеа – видео голов и обзор матча.

Соответственно, Вильярреал вышел в групповой турнир Лиги чемпионов и сыграет в поединке за Суперкубок УЕФА с победителем финала ЛЧ Манчестер Сити – Челси. Напомним, в 1/8 финала подопечные Эмери выбили из Лиги Европы киевское Динамо.

Украина

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Мир

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