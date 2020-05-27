Главные новости футбола 26 мая: УПЛ официально объявила дату возобновления сезона, решающий шаг Баварии к чемпионству

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 26 мая.

Украина

УПЛ официально определила дату возобновления сезона – Шахтер и Динамо закроют тур. Суркисы не смогут смотреть матчи Динамо на стадионе из-за курьезной причины. Матчи Кубка Украины будут играть с новым правилом – его уже успели испытать европейские чемпионаты.

Сколько в Италии готовы платить за Цыганкова – скромные цифры, которые не устраивают Динамо. Виктор имеет две проблемы: как нам стало известно, на лидера киевлян претендует только один клуб.

Динамо проведет спарринг с Олимпиком перед рестартом УПЛ. Киевляне сделали заявление относительно дальнейшей судьбы арендованных игроков. Шахтер борется с Манчестер Сити и Барселоной за "нового Фернандиньо". Еще один легионер объявил об уходе из Карпат.

Европа

Бавария минимально одолела дортмундскую Боруссию благодаря божественному голу Киммиха. Der Klassiker дарит Мюнхену титул и подписывает приговор Фавру – роскошно проявил себя канадский монстр, печальный вечер Холанда. У Баварии уже солидный гандикап перед конкурентами, который фактически гарантирует ей восьмое подряд чемпионство.

В других матчах игрового дня Бундеслиги соперник Шахтера сенсационно уничтожил Байер, Айнтрахт спас ничью в матче с шестью голами, а Гладбах не сумел обыграть слабый Вердер.

Зидан – лучший тренер Лиги чемпионов, Фергюсон вне топ-5, а Клопп не попал в список. Зато Ливерпуль имеет наибольшую армию болельщиков в сети – топ-5 самых популярных клубов мира. Милан отреагировал на травму Ибрагимовича – дела шведа не слишком плохие.

Наши за границей

Сергей Ребров "маринует" молодежь Ференцвароша, а Игорь Харатин и Александр Зубков – в топе рейтинга доверия. Иван Петряк с Фехерваром вылетел из Кубка Венгрии – за трофей будут бороться четыре других украинца.

Аталанта присмотрела конкурента Руслану Малиновскому в составе одного из лидеров Эредивизи. Шаблий рассказал, как карантин повлиял на позиции Андрея Ярмоленко в Вест Хэме.

Экс-игроки сборной Украины и Динамо стали жемчужинами экзотической лиги – как найти первый клуб за 2 года. "Милевский приходил на тренировку первым": создатель чемпионов из Бреста – о покупке Хачериди и шоке от сборной Украины.