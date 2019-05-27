Главные новости футбола 26 мая: Милан пролетел мимо ЛЧ, Лунин возвращается в Реал, разные победы Динамо и Шахтера

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 26 мая.

УПЛ

31-й тур УПЛ завершился тремя матчами верхней шестерки. Динамо победило Львов, уступая по ходу поединка. Под занавес матча гола Артема Беседина и Никиты Бурды принесли "бело-синим" тяжелые 3 очка. К слову, перед началом игры киевляне презентовали новую форму, в которой будут играть в следующем сезоне. После игры президент Динамо Игорь Суркис опроверг слухи о возможном трансфере Виктора Цыганкова.

Шахтер разгромил Мариуполь и опустил приазовцев на 5 место чемпионата. Теперь в следующем туре команде Бабича для того, чтобы занять 4 позицию, необходимо побеждать Зарю. Луганчане в отчетном туре обыграли Александрию, которая еще раньше обеспечила себе бронзовые награды чемпионата Украины 2018/19.

Перед заключительным туром в этой группе только одна интрига – кто займет 4 место, дающее право стартовать в квалификации Лиги Европы на один раунд позже.

Сборная Украины

Сборная Украины продолжает подготовку к матчам отбора Евро-2020 против Сербии и Люксембурга. На среди у команды Андрея Шевченко запланирован спарринг против победителя Первой лиги СК Днепр-1.

Также национальная команда понесла потерю – Денис Бойко выбыл на 3 недели из-за повреждения и практически не имеет шансов восстановиться к ближайшим поединкам.

Наставник "сине-желтых" объяснил вызов Андрея Ярмоленко в национальную команду. Напомним, вингер Вест Хэма пропустил более полугода из-за травмы.

Другие главные события

Андрей Лунин возвращается в Реал. Голкипер, который сезон 2018/19 провел на правах аренды за Леганес, уже попрощался с одноклубниками.

Завершился сезон Серии А 2018/19. Аталанта и Интер вышли в Лигу чемпионов, Милан и Рома будут играть в Лиге Европы. К слову, столичный клуб попрощался с Даниэле Де Росси, который провел последний матч за "джалоросси".