Украина

Сборная Украины сыграла последний спарринг перед матчем с Шотландией. Чемпионат Украины может вернуться к формату первого независимого сезона – Динамо и Шахтер разведут в разные группы. Роберто Де Дзерби заинтересовал очередной клуб Серии А.

Война

Ринат Ахметов выделил Украине 100 млн евро. Некоторые клубы УПЛ хотят просить Шахтер "делиться" призовыми со следующего розыгрыша Лиги чемпионов. Александр Ярославский продает свою яхту за 50 миллионов евро, чтобы дать деньги на восстановление Харькова.

Смерть на руках, обстрелы танков и тяжелое ранение – экс-президент ПФЛ пережил ад на фронте. Экс-вратарь Динамо попал на фронт всего через неделю учений: "Из пяти человек служили только двое".

Трансферы наших

Андрей Ярмоленко выбрал следующую команду для продления карьеры. Андрей Лунин может перейти в лагерь полуфиналиста Лиги чемпионов. Украинцу обещают место в основе. СК Днепр-1 выставил большой ценник на Довбика, но днепровцам придется делиться с бывшим клубом Артема.