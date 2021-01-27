Украина

Донецкий Шахтер разгромил Силекс и завершил первый сбор дебютной победой в году – видеообзор спарринга с шедеврами Корниенко и Степаненко.

Киевское Динамо определилось с 5-ю соперниками на вторых сборах в Турции. Тем временем менеджмент гранда пополнил еще один вице-президент – по вопросам инноваций.

Старт мидуика

Александр Зинченко провел тайм за Манчестер Сити на родной позиции и помог разбить Вест Бромвич в АПЛ. Лондонский Вест Хэм залетел в зону Лиги чемпионов, обыграв Кристал Пэлас – Ярмоленко получил крохи со стола, а конкуренты сияют.

Миланский Интер вышел в полуфинал Кубка Италии, вырвав победу над Миланом в компенсированное время. Марьян Швед фантастическим перформансом оформил победу Мехелена над аутсайдером – украинец дважды забил и ассистировал.

Другие топ-события

Бывший наставник ПСЖ Томас Тухель официально возглавил Челси вместо Лэмпарда и дал первый комментарий в новом статусе.

Экс-лидер Аталанты Папу Гомес официально стал игроком испанской Севильи. Бирмингемская Астон Вилла приобрела лидера Марселя за 18 млн евро.

Лионель Месси дал дополнительный намек на свой новый клуб – журналист назвал очевидного фаворита. Умер Йозеф Венглош, выводивший Чехословакию на последней в ее истории чемпионат мира и взявший "бронзу" Евро.