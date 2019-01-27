Главные новости футбола 26 января: Шахтер вернулся в Украину, Динамо проиграло спарринг, Милан и Наполи сыграли вничью

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 26 января.

Украина

Защитник Шахтера Ярослав Ракицкий пройдет медосмотр в воскресенье перед трансфером в Зенит. Между тем донецкий клуб вернулся в Украину.

Перед отлетом из Турции Шахтер победил Карабах в контрольном матче – видео голов и обзор поединка. А киевское Динамо потерпело первое поражение на сборе в Испании – видео забитых мячей и обзор матча против пражской Спарты.

Кроме того, Динамо может приобрести защитника Андерлехта Враньеша. В то же время Шахтер заинтересован в приобретении молодого форварда Гремио, а Львов арендует форварда Палмейраса Кауэ.

Украинцы за рубежом

Евгений Селезнев не помог Малаге стать лидером Сегунды в матче против Тенерифе. А в Бельгии Малиновский ассистом не смог спасти Генк от сенсационного поражения в матче против Мускрона.

Афинский АЕК с Чигринским победил Паниониос и закрепился в тройке лидеров чемпионата Греции. Зато Артем Кравец и Кучер помогли Кайсериспору выстоять в меньшинстве против Бурсаспора.

Венгерский Халадаш объявил о подписании Голодюка, который недавно покинул Карпаты. Также Антон Кравченко официально перешел в Кишварду.

Другие топ-события

В Кубке Англии Манчестер Сити без Зинченко разбомбил Бернли и вышел в следующий раунд турнира. Зато Вест Хэм в зрелищном матче уступил Уимблдону, а Эвертон сенсационно проиграл представителю Чемпионшипа.

В Италии Милан и Наполи расписали сухую ничью. Перед матчем Андрей Шевченко получил памятную футболку Милана и "зажег" на Сан-Сиро.

Поиски пропавшего самолета, на котором летел Эмилиано Сала, были возобновлены в субботу. Также стало известно, что Кардифф не будет платить деньги Нанту за аргентинца до завершения расследования инцидента.