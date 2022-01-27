Украина

Евгений Коноплянка завершает уход из Шахтера. Европейский клуб обещает ему место в основе. Динамо и Шахтер получили предложения из-за границы по своим форвардам. Динамо интересуется хавбеком Хоффенхайма.

Молодежка Динамо не доиграла спарринг из-за массовой драки. Все спровоцировал Диалло, который толкал арбитра, а на поле ворвались посторонние люди.

Клубы УПЛ провели товарищеские матчи на зимних сборах: Русин сохранил серию Черноморца, феерия новичков Александрии против чемпиона мира, Львов расписал мировую с Динамо Тбилиси.

Африка

Определились все четвертьфиналисты Кубка Африки. Сформированы следующие пары – Салах снова сыграет с топ-соперником. В 1/8 форвард Ливерпуля забил решающий пенальти за Египет и выбил Кот-д'Ивуар.

Защитник-голкипер и его Коморы: деньги ФИФА и ноунейм из трясины сотворили сенсацию Африки, печальная судьба главного героя. Простил провал, но заставляет вернуть деньги: военный лидер Гвинеи строго встретил команду из КАН.

Европа

Андрей Шевченко вынужден делать выбор между деньгами и шансом в сборной Польши – Дженоа хочет хитро "списать" долг. Аргентина на матч с Чили потеряла не только Месси, но и Скалони, а тренера подстрахуют три легенды.

АПЛ официально изменила правила переноса матчей из-за коронавируса. Интер закрыл трансфер Госенса – Аталанта потеряет лидера, но прилично заработает. Хави повторил жесткий ультиматум Дембеле.