toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
ТРАНСФЕРЫ ШАХТЕР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ КОПА АМЕРИКА-2019

Главные новости футбола 26 июня: Шахтер одержал первую победу с новым тренером, распродажа в Динамо

07:00 343 Читати українською
Главные новости футбола 26 июня: Шахтер одержал первую победу с новым тренером, распродажа в Динамо
Шахтер победил Лудогорец / Фото ФК Шахтер

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 26 июня.

Украина

Шахтер уверенно обыграл своего соперника в первом товарищеском матче под руководством нового наставника. Специалист поделился впечатлениями от игры. Вашему вниманию также видео на лучших моментов поединка.

Динамо отдало юного чемпиона мира в аренду новичку УПЛ. Еще один молодой талант киевлян, поделился впечатлениями от перехода в лагерь триумфатора Первой лиги.

Известный украинский журналист подтвердил трансфер защитника сборной Украины в Динамо. Это может быть самый громкий летний трансфер чемпионата Украины.

Европа

Стали известны первые результаты переговоров Барселоны и ПСЖ по Неймару.

Вратарь Барсы официально присоединился к лагерю другого испанского гранда.

ПСЖ повесил на Мбаппе космический ценник. Это может отпугнуть потенциальных покупателей.

Украинцы за рубежом

Испанский клуб сделал "амбициозное" предложение Роману Зозуле. Интересно, что решит украинец.

Футбол 24 подготовил для Вас аргументы о роли Александра Зинченко в Манчестер Сити в следующем сезоне и потенциальные трансферы Гвардиолы.

Тренер Селтика в восторге от Марьяна Шведа. Сам украинец поделился первыми впечатлениями от пребывания на сборах с новой командой.

blog_ava
Реал вынуждает Эдегора перейти в Байер – у игрока другие приоритеты
00:03
146
Теги
Мир Дайджест
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
18
час
:
42
мин
Бразилия
03:30
Парагвай
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук