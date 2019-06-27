Главные новости футбола 26 июня: Шахтер одержал первую победу с новым тренером, распродажа в Динамо

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 26 июня.

Украина

Шахтер уверенно обыграл своего соперника в первом товарищеском матче под руководством нового наставника. Специалист поделился впечатлениями от игры. Вашему вниманию также видео на лучших моментов поединка.

Динамо отдало юного чемпиона мира в аренду новичку УПЛ. Еще один молодой талант киевлян, поделился впечатлениями от перехода в лагерь триумфатора Первой лиги.

Известный украинский журналист подтвердил трансфер защитника сборной Украины в Динамо. Это может быть самый громкий летний трансфер чемпионата Украины.

Европа

Стали известны первые результаты переговоров Барселоны и ПСЖ по Неймару.

Вратарь Барсы официально присоединился к лагерю другого испанского гранда.

ПСЖ повесил на Мбаппе космический ценник. Это может отпугнуть потенциальных покупателей.

Украинцы за рубежом

Испанский клуб сделал "амбициозное" предложение Роману Зозуле. Интересно, что решит украинец.

Футбол 24 подготовил для Вас аргументы о роли Александра Зинченко в Манчестер Сити в следующем сезоне и потенциальные трансферы Гвардиолы.

Тренер Селтика в восторге от Марьяна Шведа. Сам украинец поделился первыми впечатлениями от пребывания на сборах с новой командой.