Евро-2020

Стартовала стадия плей-офф чемпионата Европы. В первом поединке дня Дания разгромила Уэльс и вышла в четвертьфинал турнира. Дубль оформил Каспер Дольберг, а по разу отличились Йоаким Меле и Мартин Брейтуэйт – видео голов и обзор матча.

В другом матче субботы была куда более напряженная борьба. Италия и Австрия не определили сильнейшего в основное время – встреча перешла в экстра-тайм, на старте которого Федерико Кьеза вывел "Скуадру Адзурру" вперед. Маттео Пессина закрепил преимущество Италии, которая после этого пропустила свой первый гол на Евро-2020, но не без проблем все же вышла в четвертьфинал – видеообзор поединка.

Таким образом, определились первые два участника 1/4 финала чемпионата Европы. Дания сыграет с победителем пары Нидерланды – Чехия, а Италия будет противостоять триумфатору дуэли Бельгии и Португалии.

Сборная Украины

Лучший бомбардир "сине-желтых" тренируется отдельно от команды за несколько дней до поединка против Швеции. Правда, уже в ближайшее время Роман Яремчук должен вернуться в общую группу национальной команды.

Украина в 1/8 Евро-2020 против непобедимых, но Шевченко очень (не)повезло – сборная получила неожиданный козырь.

К слову, два лидера сборной Швеции тоже не тренируются с командой, которая готовится к поединку плей-офф чемпионата Европы. Напомним, матч Швеция – Украина состоится 29 июня в Глазго.

Другие главные события

Трое игроков Динамо перейдут в Черноморец. Они уже тренируются с одесской командой. Минай, который вылетел из УПЛ, лишился лучшего бомбардира.

Василий Сачко покинул Волынь. К новому сезону луцкую команду будет готовить другой тренерский штаб.

Вест Хэм повесил ценник на Андрея Ярмоленко, у которого еще год контракта с лондонским клубом.

Мировой рекорд установили в Азии. Лидер сборной Кувейта сыграл наибольшее количество матчей за национальную команду среди всех футболистов планеты.