Главные новости футбола 26 июля: классный гол Мудрика не спас Шахтер, успехи украинцев в Европе, результаты ЛЧ
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 26 июля.
Украина
Шахтер проиграл Аяксу в благотворительном матче. Чудо-гола Мудрика и подвигов вратарей не хватило, первая неудача Йовичевича.
"Фенербахче совершил много трансферов, а Динамо – ни одного": пресс-конференция Мирчи Луческу перед матчем ЛЧ в Стамбуле. Также стало известно, что поединок будет транслироваться на бесплатном телеканале, но есть один нюанс.
Егор Ярмолюк дебютировал за первую команду Брентфорда – украинец вышел на замену и стал соавтором победного гола.
Роман Яремчук отдал победный ассист в матче против Ньюкасла – Бенфика выиграла Кубок Эусебио
Стадион Металлиста получил повреждения в результате обстрела Харькова российскими оккупантами.
Трансферы
"Будут хорошие трансферы": Дарио Срна анонсировал серьезное усиление Шахтера.
Мюнхенская Бавария официально подписала 17-летнего вундеркинда, призванного заменить Левандовски – сумма трансфера впечатляет.
Луис Суарес возвращается в родной клуб после 16 лет в Европе.
Ювентус расторг контракт с Рэмзи, освободив место в составе для игрока ПСЖ.
Мир
Лига чемпионов: Лудогорец Пластуна прошел дальше, несмотря на поражение, Яремчук получил соперника – все результаты дня.
Ключевого футболиста Аталанты поймали на допинге. Ему грозит длительная дисквалификация.
Определился первый финалист женского Евро-2022.