Украина

Шахтер проиграл Аяксу в благотворительном матче. Чудо-гола Мудрика и подвигов вратарей не хватило, первая неудача Йовичевича.

"Фенербахче совершил много трансферов, а Динамо – ни одного": пресс-конференция Мирчи Луческу перед матчем ЛЧ в Стамбуле. Также стало известно, что поединок будет транслироваться на бесплатном телеканале, но есть один нюанс.

Егор Ярмолюк дебютировал за первую команду Брентфорда – украинец вышел на замену и стал соавтором победного гола.

Роман Яремчук отдал победный ассист в матче против Ньюкасла – Бенфика выиграла Кубок Эусебио

Стадион Металлиста получил повреждения в результате обстрела Харькова российскими оккупантами.

Трансферы

"Будут хорошие трансферы": Дарио Срна анонсировал серьезное усиление Шахтера.

Мюнхенская Бавария официально подписала 17-летнего вундеркинда, призванного заменить Левандовски – сумма трансфера впечатляет.

Луис Суарес возвращается в родной клуб после 16 лет в Европе.

Ювентус расторг контракт с Рэмзи, освободив место в составе для игрока ПСЖ.

Мир

Лига чемпионов: Лудогорец Пластуна прошел дальше, несмотря на поражение, Яремчук получил соперника – все результаты дня.

Ключевого футболиста Аталанты поймали на допинге. Ему грозит длительная дисквалификация.

Определился первый финалист женского Евро-2022.